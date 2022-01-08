Токаев отметил помощь миротворцев ОДКБ в охране объектов в Нур-Султане

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS Исполнение охранных функций объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил органов правопорядка Казахстана для контртеррористической операции в Алма-Ате.
Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS Исполнение охранных функций объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил органов правопорядка Казахстана для контртеррористической операции в Алма-Ате.
Свежие комментарии