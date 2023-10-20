В Тульской области обнаружили фрагмент Большой русской засечной стены

Археологическая экспедиция в Тульской области нашла фрагмент Большой русской засечной стены. Об этом рассказал руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров, чьи слова передает РИА Новости.
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