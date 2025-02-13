В Новосибирской области стартовали 12 новых национальных проектов

Новосибирская область начала реализацию нового цикла национальных проектов с января 2025 года. 12 новых нацпроектов, которые будут выполняться в регионе, охватывают ключевые аспекты жизни граждан – здравоохранение, образование, экологию, цифровизацию, инфраструктуру.