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В Новосибирской области стартовали 12 новых национальных проектов

В Новосибирской области стартовали 12 новых национальных проектов

Новосибирская область начала реализацию нового цикла национальных проектов с января 2025 года. 12 новых нацпроектов, которые будут выполняться в регионе, охватывают ключевые аспекты жизни граждан – здравоохранение, образование, экологию, цифровизацию, инфраструктуру.

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