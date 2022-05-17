СК нашел еще одну возможную жертву петербургского «краеведа-педофила»

По данным следствия, мужчина насиловал маленьких мальчиков в бане под Гатчиной. Следственный комитет Ленобласти раскрыл обстоятельства нового эпизода в деле об изнасиловании несовершеннолетних мальчиков в бане деревни Даймище Гатчинского района.