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СК нашел еще одну возможную жертву петербургского «краеведа-педофила»

По данным следствия, мужчина насиловал маленьких мальчиков в бане под Гатчиной. Следственный комитет Ленобласти раскрыл обстоятельства нового эпизода в деле об изнасиловании несовершеннолетних мальчиков в бане деревни Даймище Гатчинского района.

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