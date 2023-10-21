«Союз Сары Вагенкнехт»: СМИ рассказали, как новая партия изменит Германию

Создание экс-главой фракции «Левые» в бундестаге, парламентарием Сарой Вагенкнехт собственной партии обнажает слабость традиционных политических сил в Германии и открывает для страны «новые шансы», пишет в субботу, 21 октября, издание «Фокус».
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