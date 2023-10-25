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FiNE NEWS

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Представлена Motorola, которую можно носить на руке

Представлена Motorola, которую можно носить на руке

На конференции Lenovo по инновациям и технологиям, состоявшейся сегодня рано утром, компания Motorola продемонстрировала новое концептуальное устройство: мобильный телефон с изменяемой формой корпуса и сгибающимся экраном.

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