Все новинки Токийского автосалона

В четверг, 26 октября в Токио стартовал международный автосалон. Хорошо помню времена, когда эта выставка буквально ломилась от разнообразных концепт-каров — и невероятно прогрессивных, и милых, и необычных, а подчас и откровенно кринжовых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии