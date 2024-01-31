Собянин рассказал о новых проектах реорганизации полузаброшенных территорий

Запланировано строительство жилых, общественно-деловых и социальных объектов Неэффективные и малоиспользуемые территории в районах Москвы Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино ждет комплексная модернизация.
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