Певица Свифт поддержала деньгами спасшую подростков ценой здоровья американку

Американская певица Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч отважной медсестре Эшли Тонтон, сбитой машиной во время спасения детей.
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