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В Москве выпала алмазная пыль

В Москве выпала алмазная пыль

В Москве и регионе в ночь на четверг, 19 декабря, на фоне малооблачной погоды и 20-градусных морозов было зафиксировано редкое атмосферное явление — ледяные иглы и снежные кристаллы, которые также называют «алмазной пылью» или «осадками ясного неба».

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