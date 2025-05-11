Эксперт Храпунова посоветовала не общаться с мошенниками даже в шутку

Шуточный диалог с телефонными мошенниками может обернуться неприятностями и пропажей денег.Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила о том, что даже шуточный диалог с мошенниками может быть опасен и привести к краже не только ваших денег, но и денег ваших родных и близких.
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