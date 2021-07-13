Хоть какая-то толика позитива... Евгений Сатановский

Отношения России с Венгрией и Венгрии с Евросоюзом демонстрируют, как развиваются события в экономике и внешней политике, если руководство страны включает головы и следует как её непосредственным интересам, так и тому, чего от него хотят избиратели.
Отношения России с Венгрией и Венгрии с Евросоюзом демонстрируют, как развиваются события в экономике и внешней политике, если руководство страны включает головы и следует как её непосредственным интересам, так и тому, чего от него хотят избиратели.
Свежие комментарии