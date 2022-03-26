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Xiaomi уже работает над Android 13 для своих смартфонов. Опубликован перечень моделей Redmi, Xiaomi и Poco, которые получат Android 13

Xiaomi уже работает над Android 13 для своих смартфонов. Опубликован перечень моделей Redmi, Xiaomi и Poco, которые получат Android 13

Еще не все смартфоны Xiaomi, подлежащие обновлению до Android 12, получили это самое обновление, но компания уже работает над Android 13 – на это указывает анализ кода прошивки MIUI.

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