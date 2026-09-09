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Газета.ру

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В Польше украинские мошенники под видом полицейских обманывают соотечественников

В Польше украинские мошенники под видом полицейских обманывают соотечественников

Украинские мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обманывают своих соотечественников, живущих в Польше.

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