Первый белый гриб нашёл житель Новосибирска в начале июня

Первые белые грибы стали находить в Новосибирской области. У любителей тихой охоты такие зовутся "разведчиками" – первым находкой похвастался житель Новосибирска, опубликовавший фотографию гриба в группе "Грибы и грибные места Новосибирск НСО".
Первые белые грибы стали находить в Новосибирской области. У любителей тихой охоты такие зовутся "разведчиками" – первым находкой похвастался житель Новосибирска, опубликовавший фотографию гриба в группе "Грибы и грибные места Новосибирск НСО".
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