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Царьград

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В Северодвинске 17 сентября пройдут учения по защите от беспилотников

В Северодвинске 17 сентября пройдут учения по защите от беспилотников

Плановые учения, в ходе которых будут отрабатываться действия по защите от беспилотников, состоятся в Северодвинске 17 сентября.

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