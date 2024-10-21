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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пролетая над гнездом клоуна

Пролетая над гнездом клоуна

Россияне вот такой на мой план ложилиОпределённые тусовки, ранее тесно связанные с неким «маршем на Москву», опять завели старую песню «Мы неправильно воюем, надо бить по центрам принятия решений, надо вынести Зеленского, надо разбомбить в хлам все города» и тому подобное.

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