Фотосессия для Дмитрия с отсылками к Тарковскому Я давно не снимал мужские портреты, но с наступлением осени меня вновь вдохновило творчество Тарковского.
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