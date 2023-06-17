Петровский парк

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Будущие контрактники заявили о готовности помочь стране в трудный момент

Будущие контрактники заявили о готовности помочь стране в трудный момент

Крайне высока заинтересованность мужчин в контрактной службе  В Москве мужчины, которые пришли в столичный пункт отбора на военную службу, пообщались с журналистами и сообщили, почему отправляются служить по контракту, заявив о своих мотивах.

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