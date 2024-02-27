Глава Татарстана об отношении к мигрантам: «Лояльность не должна граничить с безнаказанностью»

КАЗАНЬ, 27 февраля, ФедералПресс. Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании судей республики, посвященном итогам работы за 2023 год, призвал не оставлять без внимания конфликтные ситуации с мигрантами.
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