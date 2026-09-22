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Технический сбой не позволил вовремя сдать отчётность: как доказать отсутствие вины бизнеса

Технический сбой не позволил вовремя сдать отчётность: как доказать отсутствие вины бизнеса

Владимир Кузнецов - Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов, вице-президент Ассоциации юристов в сфере регистрации, ликвидации, банкротства и судебного представительства, член Экспертного совета Комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания.

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