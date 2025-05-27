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Царьград

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18-летний боец из Бурятии с позывным Росомаха заслужил Героя России

18-летний боец из Бурятии с позывным Росомаха заслужил Героя России

Молодой боец провел три месяца в окружении и координировал удары артиллерии ВС России.Военнослужащий Вооруженных сил России из Республики Бурятия, 18-летний боец с позывным Росомаха представлен к званию Герой России.

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