18-летний боец из Бурятии с позывным Росомаха заслужил Героя России

Молодой боец провел три месяца в окружении и координировал удары артиллерии ВС России.Военнослужащий Вооруженных сил России из Республики Бурятия, 18-летний боец с позывным Росомаха представлен к званию Герой России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии