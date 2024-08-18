Вино с политическим оттенком

Повышение пошлин на вино из недружественных стран приведет к перераспределению импорта и вряд ли будет способствовать увеличению производства вина внутри страныTASS Введение пошлины на вино из недружественных стран приведет к росту цен на все вино на 10–25%читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии