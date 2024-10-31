Президент Кипра: прекращения огня в Ливане можно достичь за одну-две недели

Прекращения огня в Ливане можно достичь в течение одной-двух недель. Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис после встречи в Вашингтоне с главой Соединенных Штатов Джо Байденом, информирует ТАСС.
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