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Президент Кипра: прекращения огня в Ливане можно достичь за одну-две недели

Президент Кипра: прекращения огня в Ливане можно достичь за одну-две недели

Прекращения огня в Ливане можно достичь в течение одной-двух недель. Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис после встречи в Вашингтоне с главой Соединенных Штатов Джо Байденом, информирует ТАСС.

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