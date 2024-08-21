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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим — Героям России

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим — Героям России

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда», являющиеся высшими государственными наградами, а также именное огнестрельное оружие военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО.

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