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Царьград

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Курская область: 43 культурных объекта пострадали от действий ВСУ

Курская область: 43 культурных объекта пострадали от действий ВСУ

В Курской области начата работа над "Белой книгой" культурного наследия. В перечень вошли 43 объекта, поврежденные действиями ВСУ, из которых шесть серьезно разрушены.

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