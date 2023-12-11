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Матово-черный Shahed-238: получит ли реактивная «Герань» новые возможности?

Матово-черный Shahed-238: получит ли реактивная «Герань» новые возможности?

Согласно результатам исследования, проведенного Телеграм-каналом «Военный осведомитель» по открытым украинским источникам, с начала СВО российская армия выпустила в сторону противника свыше 3000 дронов-«камикадзе» типа Shahed-136/«Герань-2».

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