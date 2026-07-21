Эсминец Zumwalt ВМС США получит гиперзвуковые ракеты, но никто не знает - когда В сети появились свежие снимки головного эсминца класса Zu.
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Эсминец Zumwalt ВМС США получит гиперзвуковые ракеты, но никто не знает - когда В сети появились свежие снимки головного эсминца класса Zu.
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