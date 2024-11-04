Михаил Развожаев: «Единство — это и есть наша секретная сила»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил всех севастопольцев с Днём народного единства! "Этот праздник — знак сплочённости нашего народа, праздник, который олицетворяет незримую связь между прошлым, настоящим и будущим.
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