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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Михаил Развожаев: «Единство — это и есть наша секретная сила»

Михаил Развожаев: «Единство — это и есть наша секретная сила»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил всех севастопольцев с Днём народного единства! "Этот праздник — знак сплочённости нашего народа, праздник, который олицетворяет незримую связь между прошлым, настоящим и будущим.

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