УНИАН: водителям на Украине рекомендуют запасти топливо до 3 недель

Агентство УНИАН сообщает, что украинским водителям рекомендовано иметь запас топлива на 2-3 недели. Это связано с возможными перебоями в поставках в некоторых регионах из-за повреждения маршрутов доставки.
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