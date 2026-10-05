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Царьград

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УНИАН: водителям на Украине рекомендуют запасти топливо до 3 недель

УНИАН: водителям на Украине рекомендуют запасти топливо до 3 недель

Агентство УНИАН сообщает, что украинским водителям рекомендовано иметь запас топлива на 2-3 недели. Это связано с возможными перебоями в поставках в некоторых регионах из-за повреждения маршрутов доставки.

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