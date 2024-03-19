ЦРПТ: маркировка парфюмерии принесла в российский бюджет 5,5 млрд рублей

Маркировка парфюмерии за четыре года принесла в бюджет России 5,5 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").
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