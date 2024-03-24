Дополнение Dawntrail для ролевой игры Final Fantasy XIV Online выйдет всего через неделю по...

Дополнение Dawntrail для ролевой игры Final Fantasy XIV Online выйдет всего через неделю после Elden Ring: Shadow the ErdtreeОнлайновая ролевая игра Final Fantasy XIV Online от Square Enix получит крупное дополнение Dawntrail уже 2 июля.
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