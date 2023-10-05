ФСБ: задержан россиянин, передававший СБУ данные о передвижении военной техники

ФСБ России задержала во Владимирской области россиянина, который за вознаграждение передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники, сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии