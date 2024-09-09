От этого двигателя отказываются все! – И вот почему

Вопрос от читателя «За рулем»:– Почему на гибридах не используют дизельные двигатели?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Подобные конструкции были даже у нас – можно вспомнить послевоенный автобус ЗИС‑154.