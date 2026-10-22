The UK’s energy market regulator, Ofgem, is looking to keep Britain’s gas import capacity from mainland European connectors to preserve flexibility to import gas in case of strong demand.
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