В Симферополе скончался мужчина, упавший с крыши ВУЗа: Следком начал проверку

5 февраля в Симферополе в ходе проведения кровельных работ на здании крымского филиала Российского государственного университета правосудия сорвался и упал с высоты 48-летний рабочий, который затем скончался в больнице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии