Актер озвучки Кратоса намекнул на новые анонсы, связанные с God of War Актер Крис...

Актер озвучки Кратоса намекнул на новые анонсы, связанные с God of WarАктер Кристофер Джадж (Christopher Judge), который озвучивал Кратоса в God of War и God of War: Ragnarok, недавно сообщил, что в ближайшие две недели состоятся важные анонсы, связанные с франшизой.
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