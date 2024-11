Актер озвучки Кратоса намекнул на новые анонсы, связанные с God of War Актер Крис...

Актер озвучки Кратоса намекнул на новые анонсы, связанные с God of WarАктер Кристофер Джадж (Christopher Judge), который озвучивал Кратоса в God of War и God of War: Ragnarok, недавно сообщил, что в ближайшие две недели состоятся важные анонсы, связанные с франшизой.