Власти рассказали, когда в Самаре начнут ремонт дорог "картами"

Наступила благоприятная погода, и глава города дала поручение начать работы как можно быстрее.В понедельник, 8 апреля, на совещании в администрации Самары чиновники подняли вопрос о ремонте дорог "картами".
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