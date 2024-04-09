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Власти рассказали, когда в Самаре начнут ремонт дорог "картами"

Власти рассказали, когда в Самаре начнут ремонт дорог "картами"

Наступила благоприятная погода, и глава города дала поручение начать работы как можно быстрее.В понедельник, 8 апреля, на совещании в администрации Самары чиновники подняли вопрос о ремонте дорог "картами".

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