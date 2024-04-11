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Российская «дочка» Google потребовала миллиарды рублей от материнской компании

Российская «дочка» Google потребовала миллиарды рублей от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Таляровский потребовал ₽10 млрд от Google Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский потребовал через Арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской американской компании Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.

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