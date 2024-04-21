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«Люди не забудут ее предательства»: Пугачева планирует тайно вернуться в Россию

«Люди не забудут ее предательства»: Пугачева планирует тайно вернуться в Россию

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Певица Алла Пугачева в конце июня планирует вернуться в Россию, чтобы переоформить на свое имя принадлежащий ее мужу, шоумену Максиму Галкину* замок в подмосковной деревне Грязь.

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