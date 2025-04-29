На улицах украинских городов полным ходом идет отлов пушечного мяса для ВСУ. Сотрудники территориальных центров комплектования (украинских военкоматов) толпой избивают мужчин и пакуют в «бусики» у всех на глазах, несмотря на отчаянные крики родных.