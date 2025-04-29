Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Людоловы» и уловки: как в Киеве ответили на перемирие в День Победы

«Людоловы» и уловки: как в Киеве ответили на перемирие в День Победы

На улицах украинских городов полным ходом идет отлов пушечного мяса для ВСУ. Сотрудники территориальных центров комплектования (украинских военкоматов) толпой избивают мужчин и пакуют в «бусики» у всех на глазах, несмотря на отчаянные крики родных.

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