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Салах – фанатам «Ливерпуля» о непопадании в ЛЧ: «Я опустошен, этому нет оправданий. Мы подвели себя и вас»

Салах – фанатам «Ливерпуля» о непопадании в ЛЧ: «Я опустошен, этому нет оправданий. Мы подвели себя и вас»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (4:1) и гарантировал себе место в первой четверке.

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