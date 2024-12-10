Bloomberg: Китай запретил поставки БПЛА, имеющих решающее значение для конфликта на Украине

Торговая война между Западом и Китаем приобретает новые формы и очертания. Пекин стремится максимально эффективно ответить на американские пошлины и угрозы в свой адрес, делая контрсанкции очень эффективными и болезненными не только для коалиции, но и ее союзника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии