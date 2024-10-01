Гюнтер Штайнер: Ландо Норрису повезло в Сингапуре

Гюнтер Штайнер: Ландо Норрису повезло в СингапуреMcLarenБывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер назвал Ландо Норриса счастливчиком после того, как британец несколько раз вылетел в стену во время Гран При Сингапура.
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