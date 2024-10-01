Гюнтер Штайнер: Ландо Норрису повезло в Сингапуре

Гюнтер Штайнер: Ландо Норрису повезло в СингапуреMcLarenБывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер назвал Ландо Норриса счастливчиком после того, как британец несколько раз вылетел в стену во время Гран При Сингапура.