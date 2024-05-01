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Добрый Мир

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"Суровикина может вернуть в строй только один человек": наконец стало понятно, что ждет легендарного генерала

"Суровикина может вернуть в строй только один человек": наконец стало понятно, что ждет легендарного генерала

Сегодня 1,3K прочитали Как известно свято место пусто не бывает, поэтому ожидаемо после ареста, теперь уже бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, все хором заговорили о громких отставках и вероятных назначениях в оборонном ведомстве.

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