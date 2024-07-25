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Австралийскую регбистку задержала полиция из-за нападения на 17-летнюю соседку. Они поспорили из-за доставки еды

20-летняя Кейт Фэллон выступает в женской Национальной регбийной лиге Австралии (NRLW) за клуб «Парраматта Илс».

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