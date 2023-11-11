В России готовят ядерный ответ на конфискацию российских активов на Западе

вага карлито

Виртуальные деньги найти трудно! Вот в в ценных бумагах в инвестициях в реальных вкладах то да! К примеру если человек имеет счет в банке Европы или инвестировал их в дело там! Но реальные золото валютные резервы которые еще дают доход скорее всего это не кубышка Кудринская которой нам морочили головы много лет раньше! По всей видимости есть какие то наши обязательства гарантирующие эти виртуальные средства! Отказаться от них если Европа от своих отказалась!