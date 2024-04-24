Самолет, летевший вчера с Пхукета в Омск, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Как сообщает телеграм-канал Авиаинцидент, экипаж доложил о повышенной вибрации левого двигателя.
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Самолет, летевший вчера с Пхукета в Омск, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Как сообщает телеграм-канал Авиаинцидент, экипаж доложил о повышенной вибрации левого двигателя.