Милорад Додик планирует принять участие в ПМЭФ-2025

Мероприятие пройдет в Петербурге 18-21 июня Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что намерен принять участие в Международном экономическом форуме, который традиционно пройдет в июне в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
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