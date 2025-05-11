Милорад Додик планирует принять участие в ПМЭФ-2025

Мероприятие пройдет в Петербурге 18-21 июня Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что намерен принять участие в Международном экономическом форуме, который традиционно пройдет в июне в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.