"Не наша традиция" с корнями, уходящим в седую древность

И снова активная и я бы сказала, в прошлом очень страстная депутат, могущая, как мне кажется, творческим напором своих инициатив затмить кого угодно - даже признанных лидеров: Скрин Не даром она, не даром.
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